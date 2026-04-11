Рома на місяць втратила ключового хавбека

Основний півзахисник і колишній капітан Роми Лоренцо Пеллегріні отримав м'язову травму.

Про це повідомляє Анджело Манджанте.

За його інформацією, у хавбека пошкодження згинача правої ноги. За прогнозами лікарів, Пеллегріні пропустить близько чотирьох тижнів.

Для 29-річного гравця збірної Італії це вже друге м'язове пошкодження у поточному сезоні. Наприкінці грудня та на початку січня він пропустив три тижні через розтягнення двоголового м'язу стегна лівої ноги.

У поточному сезоні на рахунку Пеллегріні 7 голів і 4 асисти в 33 матчах за Рому в усіх турнірах. Його контракт діє до кінця поточного сезону, продовження угоди під питанням. Трансферна вартість хавбека оцінюється в 9 мільйонів євро.