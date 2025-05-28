Грав за Арсенал, став легендою МЛС: зірковий мексиканський форвард завершив кар'єру

Мексиканський футболіст Карлос Вела оголосив про завершення кар'єри в 36-річному віці.

Про це він повідомив у себе на сторінці в Instagram.

"Протягом моєї кар'єри я пережив деякі дуже особливі моменти, але настав час офіційно піти з професійного футболу. Не вистачить слів, щоб висловити ту вдячність моїй родині, всім клубам, які дали мені можливість, а також вболівальникам за підтримку та любов" – написав Карлос.

Вела почав займатися футболом в академії Гвадалахари. У 19 років перебрався до лондонського Арсенала. Загалом за "канонірів" відіграв лише 35 матчів і забив 5 голів.

В Європі також грав Саламанку, Осасуну, Вест Бромвич та Реал Сосьєедад. З 2018 року виступав за Лос-Анджелес. Карлос визнавався MVP МЛС, тричі потрапляв у символічну збірну сезону.

З 2007 до 2018 нападник викликався до лав збірної Мексики. За національну команду своєї країни забив 19 голів за 72 поєдинки.

Нагадаємо, легенда естонського футболу Андрес Опер лише в 47-річному віці отримав атестат про повну загальну середню освіту.