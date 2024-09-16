Топклуб МЛС продовжив контракт із зірковим мексиканцем

Лос-Анджелес оголосив про продовження контракту з мексиканцем Карлосом Велою.

Про це інформує клубна пресслужба.

Сторони погодили умови до кінця 2024 року з опцією продовження на сезон-2025.

Вела приєднався до клубу у 2018 році. За цей час за Лос-Анджелес форвард відіграв 187 матчів та забив 93 голи. За підсумками сезону-2019 Вела став MVP МЛС.

У Європі нападник грав за лондонський Арсенал, Осасуну, Вест Бромвич та Реал Сосьеєдад. За збірну Мексики Карлос відзначився 19 разів за 72 поєдинки.