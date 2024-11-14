Хавбек Баварії отримав травму в розташуванні збірної Португалії

Опорний півзахисник Баварії Жоау Пальїнья покинув розташування збірної Португалії та повернувся до Мюнхена.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, це пов’язано з травмою привідного м’яза стегна, яку 29-річний хавбек отримав у розташуванні команди Роберта Мартінеса. Точні терміни відновлення Пальїньї поки що не відомі.

Півзахисник точно пропустить два заключних матчі Португалії в Лізі націй проти Польщі та Хорватії (15 та 18 листопада відповідно).

Нагадаємо, Пальїнья перейшов у Баварію лише влітку поточного року з Фулгема. У поточному сезоні на його рахунку 13 матчів за мюнхенський клуб в усіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося про те, що Ерік Даєр покине Баварію на правах вільного агента влітку 2025 року.