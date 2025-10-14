Тоттенгем планує викупити Палінью

Португальський півзахисник Жоау Палінья може залишитися в Тоттенгемі на постійній основі.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Лондонський клуб розглядає можливість активувати опцію викупу футболіста, яка оцінюється в 25-30 мільйонів євро.

Повернення гравця до Баварії наразі виглядає малоймовірним. Хоча конкретних переговорів між клубами ще не відбулося, у ситуації вже спостерігається позитивна динаміка. Оренда португальця в Тоттенгемі проходить вдало – він отримав стабільну ігрову практику та демонструє впевнену форму.

За повідомленнями джерела, Томас Франк – великий прихильник Паліньї та має з ним чудові стосунки, що може стати важливим чинником для викупу гравця.У поточному сезоні Палінья вже провів 7 матчів у складі Тоттенгема, у яких забив 2 голи.

Його оренда стала успішним рішенням як для клубу, так і для самого футболіста після нестабільного періоду в Баварії.

Раніше Тоттенгем отримав інвестицію у розмірі 100 млн фунтів.