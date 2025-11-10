Збірна Італії втратила основного форварда на листопадові матчі

Основний форвард Фіорентини Мойзе Кін пропустить листопадові матчі збірної Італії.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.

Кін отримав травму у матчі за Фіорентину та не зможе допомогти "Скуадрі адзуррі" в листопаді. Замість нього викликаний Ніколо Камб'ягі з Болоньї, який дебютував за збірну Італії лише 14 жовтня поточного року в поєдинку проти Ізраїлю.

У листопаді збірна Італії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року: в Кишеневі проти Молдови (13 листопада) та Мілані проти Норвегії (16 листопада).

На даний момент Італія посідає 2 місце у своїй відбірковій групі. Команда Гаттузо вже гарантувала собі місце в плейоф, відставання від лідера, Норвегії, становить 3 очки.