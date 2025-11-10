Збірна Італії втратила основного форварда на листопадові матчі
Мойзе Кін
IMAGO
Основний форвард Фіорентини Мойзе Кін пропустить листопадові матчі збірної Італії.
Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.
Кін отримав травму у матчі за Фіорентину та не зможе допомогти "Скуадрі адзуррі" в листопаді. Замість нього викликаний Ніколо Камб'ягі з Болоньї, який дебютував за збірну Італії лише 14 жовтня поточного року в поєдинку проти Ізраїлю.
У листопаді збірна Італії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року: в Кишеневі проти Молдови (13 листопада) та Мілані проти Норвегії (16 листопада).
На даний момент Італія посідає 2 місце у своїй відбірковій групі. Команда Гаттузо вже гарантувала собі місце в плейоф, відставання від лідера, Норвегії, становить 3 очки.