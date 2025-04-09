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Зірка сенсаційного Ноттінгема зацікавив Манчестер Сіті

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 09:12
Зірка сенсаційного Ноттінгема зацікавив Манчестер Сіті
Морган Гіббс-Вайт
Getty images

Півзахисник Ноттінгема Морган Гіббс-Вайт може влітку перебратись у Манчестер Сіті, який запланував серйозну перебудову складу.

Про це повідомляє The Athletic.

Втім, стрімкий прогрес 25-річного хавбека може дорого обійтись для "містян", які прагнуть знайти достойну заміну Кевіну Де Брейне.

Портал Transfermarkt оцінює Гіббс-Вайта у 50 млн євро, але Форест оцінює свого футболіста у значно більшу суму – 80 млн.

У сезоні-2024/25 Морган зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 м'ячів та віддав 9 результативних передач.

Напередодні "містяни" оголосили про відхід Де Брейне за підсумками кампанії.

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