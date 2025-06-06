Мбаппе встановив рекорд збірної Франції за асистами

Форвард Реала Кіліан Мбаппе став новим рекордсменом збірної Франції за кількістю гольових передач.

Вчора, 5 червня, збірна Франції в півфіналі Ліги Націй програла Іспанії з рахунком 4:5. Мбаппе у цьому матчі забив гол і зробив асист.

Для Мбаппе цей асист став 31-м за кар’єру в збірній Франції. За цим показником він став одноосібним рекордсменом, випередивши Антуана Грузманна (30 гольових передач). Форвард Атлетико кар’єру в збірній уже завершив.

Для того, щоби віддати 31 асист, Мбаппе знадобилося 89 матчів, Грізманн провів за національну команду 137 поєдинків. Також форвард Реала є третім бомбардиром в історії збірної Франції (49) і рекордсменом команди за кількістю гольових дій у сумі.

Мбаппе дебютував за збірну Франції в 2017 році, став з командою чемпіоном світу 2018 року.