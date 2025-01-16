Салах отримав божевільну пропозицію від клубу Саудівської Аравії

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє BBC.

Футболіст може заробити близько 65 мільйонів фунтів за два сезони в Аль-Хілялі. У підписанні Салаха зацікавлений особисто Туркі Аль аш-Шейх – Голова управління Саудівської Аравії з розваг.

У сезоні-2024/25 єгипетський форвард зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 21 гол та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, що Ліверпуль та Салах не можуть домовитися про продовження контракту, оскільки у сторін є розбіжності щодо його тривалості та зарплати.

Зазначимо, що в Аль-Хілялі грає ексфутболіст ПСЖ та Барселони Неймар.

Раніше про роль Салаха у Ліверпулі висловився Юрген Клопп.