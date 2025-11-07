Один із лідерів Інтера став жертвою крадіжки

Зірковий захисник Інтера та збірної Італії Алессандро Бастоні став жертвою крадіжки.

Про це повідомляє Ansa.

Злочин трапився в середу, 5 листопада, ввечері. 5 злочинців проникли у його будинок у Кастеллі-Калепіо (провінція Бергамо). Вони вкрали годинник, прикраси та інші дорогоцінні речі.

Ні самого Бастоні, ні членів його сім'ї у той момент у домі не було: футболіст у той час брав участь у матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Кайрата (перемога 2:1). Поліція вже розпочала розслідування, наразі вивчаються відеозаписи з камер спостереження.

У поточному сезоні на рахунку Бастоні 1 гол і 3 асисти в 12 матчах за Інтер у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 80 мільйонів євро.