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Легенд збірної Бразилії підозрюють у придбанні фальшивих тренерських дипломів

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 18:32
Легенд збірної Бразилії підозрюють у придбанні фальшивих тренерських дипломів
Роберто Карлос
Getty Images

Колишні гравці збірної Бразилії, Роберто Карлос, Тіаго Сілва та Феліпе Мело, стали фігурантами скандалу щодо продажу фальшивих тренерських дипломів.

Про це повідомляє Lance.

За їхньою інформацією, колишній асистент Дієго Марадони в збірній Аргентини, Алехандро Манкусо, пропонував ряду осіб прискорене оформлення тренерських дипломів Асоціації футбольних тренерів Аргентини (ATFA) без проходження повноцінного трирічного навчання.

Згодом виявилося, що дипломи, які пропонував Манкусо, є фальшивими. Серед тих, хто отримав такі дипломи, виявилися і Роберто Карлос, Тіаго Сілва та Феліпе Мело.

При цьому, наразі не встановлено, чи знали бразильці про незаконність такої схеми та чи брали участь у цій шахрайській схемі свідомо.

Раніше Роберто Карлос став співвласником клубу Інтернасьйонал Лімейра.

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