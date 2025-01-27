Трансфер після продвження контракту: форвард Баєра може стати одноклубником Роналду

Аль-Наср розпочав переговори з Баєром щодо трансферу форварда Віктора Боніфейса.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Боніфейс має замінити Андерсона Таліску, який найближчим часом перейде у Фенербахче.

Представники саудівського клубу прибули до Німеччини, де вони планують переконати футболіста приєднатися до них. Якщо їм не вдасться вмовити 24-річного нігерійця, саудівці переключаться на форварда Астон Вілли Джона Дурана.

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Боніфейс виступає за "фармацевтів" з літа 2023 року, коли він перейшов з бельгійського Юніона за 21,7 мільйона євро.

У нинішньому сезоні нападник відзначився 8 голами та одним асистом у 15 матчах леверкузенського колектива в усіх турнірах.

Варто зазначити, що вчора з'явилася про продовження контракту Віктора Боніфейса з Баєром.