Трансфер після продвження контракту: форвард Баєра може стати одноклубником Роналду
Аль-Наср розпочав переговори з Баєром щодо трансферу форварда Віктора Боніфейса.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Боніфейс має замінити Андерсона Таліску, який найближчим часом перейде у Фенербахче.
Представники саудівського клубу прибули до Німеччини, де вони планують переконати футболіста приєднатися до них. Якщо їм не вдасться вмовити 24-річного нігерійця, саудівці переключаться на форварда Астон Вілли Джона Дурана.
Боніфейс виступає за "фармацевтів" з літа 2023 року, коли він перейшов з бельгійського Юніона за 21,7 мільйона євро.
У нинішньому сезоні нападник відзначився 8 голами та одним асистом у 15 матчах леверкузенського колектива в усіх турнірах.
Варто зазначити, що вчора з'явилася про продовження контракту Віктора Боніфейса з Баєром.