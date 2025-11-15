Зірка Бешикташа хоче завершити кар'єру в 31 рік – клуб виступив з однозначною заявою

Зірковий півзахисник Бешикташа Рафа Сілва висловив бажання завершити кар'єру, але для цього йому потрібно виконати умови клубу.

Про це заявили президент "орлів" Сердал Адал та директор Серген Ялчин.

Функціонери підтвердили, що після гри з Башакшехіром, коли португальця замінили в середині другого тайму, агент та гравець попросили про зустріч – попри очікування, мова йшла не про факт заміни, а про бажання завершити кар'єру.

"Ми сказали, що він може заплатити відступні і тоді залишить клуб. На це Рафа відповів: "Давайте я принесу вам три мільйони і більше ніколи не гратиму у футбол", – розповів Адалі.

Президент Бешикташа додав, що гравцю потрібно або повернутись до тренувань та гри до завершення контракту, або йому потрібно заплатити суму відступних, яку встановить клуб. В іншому випадку "орли" готові звернутись до ФІФА для захисту своїх прав.

Також функціонери розповіли, що вони були б раді, якщо Сілва повернеться до команди та підтвердили, що люблять його як футболіста.

Нагадаємо, хавбек приєднався до Бешикташа з Бенфіки влітку 2024 року за 14 млн євро, підписавши контракт на три роки.

Загалом за турецький колектив Сілва зіграв 65 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 16 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що через беттінговий скандал у Туреччині під санкції потрапили гравці Бешикташа та низки інших клубів Суперліги.