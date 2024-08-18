Зінченко: Арсенал став набагато голоднішим до перемог

Захисник Арсенала Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Вулвергемптоном у 1 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25, та розповів про зміни у клубі.

Його слова передає Arseblog.news.

"Це завжди неймовірне відчуття після перемоги. Ви знаєте, що принаймні вдома не можна втрачати очки. У нас був такий досвід у минулому, коли ми втрачали багато очок, коли в цьому не було необхідності.

Ми стали набагато, набагато голоднішими, але попереду ще багато ігор, тут може статися все, тому що Прем’єр-ліга, мабуть, найкраща ліга у світі. Нам просто потрібно йти крок за кроком кожен день, а потім подивимося", — сказав Зінченко.