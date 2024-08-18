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Зінченко: Арсенал став набагато голоднішим до перемог

Андрій Яросименко — 18 серпня, 16:37
Зінченко: Арсенал став набагато голоднішим до перемог
Олександр Зінченко
Getty images

Захисник Арсенала Олександр Зінченко прокоментував перемогу над Вулвергемптоном у 1 турі Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25, та розповів про зміни у клубі.

Його слова передає Arseblog.news.

"Це завжди неймовірне відчуття після перемоги. Ви знаєте, що принаймні вдома не можна втрачати очки. У нас був такий досвід у минулому, коли ми втрачали багато очок, коли в цьому не було необхідності.

Ми стали набагато, набагато голоднішими, але попереду ще багато ігор, тут може статися все, тому що Прем’єр-ліга, мабуть, найкраща ліга у світі. Нам просто потрібно йти крок за кроком кожен день, а потім подивимося", — сказав Зінченко.

Нагадаємо, перед початком сезону Зінченко змінив ігровий номер. У товариському матчі проти Баєра лідер збірної України забив гол ударом з-за меж штрафного майданчика.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вулвергемптон Олександр Зінченко Арсенал Лондон

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