Зірка Мілана б'є свою дівчину: італійський журналіст оприлюднив докази

Лівий захисник Мілана та збірної Франції Тео Ернандес може мати великі проблеми з поліцією.

Італійський журналіст Фабриціо Корона опублікував докази, які свідчать, що гравець б'є свою дівчину.

На кадрах із нічного клубу видно, як чоловік, схожий на Ернандеса, вдарив свою супутницю.

Корона зазначає, що гравець застосував фізичну силу не до однієї, а одразу до двох дівчат.

Зазначимо, раніше журналіст оприлюднив дані про залежність хавбека Ньюкасла Сандро Тоналі від ставок на спорт, через яку він отримав тривалу дискваліфікацію.

Цього сезону Ернандес зіграв у 16 матчах за Мілан, у яких відзначився двома голами та двома асистами.

Раніше повідомлялося про бажання Тео підписати новий контракт із "россонері".