Лідер Мілана хоче продовжити контракт із клубом

Один із лідерів Мілана Тео Ернандес хоче підписати новий контракт із клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

27-річний француз хоче залишитися в італійському клубі та очікує зі своїм агентом пропозиції нового контракту від "россонері" вже протягом 6 місяців.

Чинний договір розрахований до літа 2026 року. У поточному сезоні на його рахунку 9 матчів, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Зазначимо, що у минулому сезоні гравцем активно цікавилась Баварія, яка вбачала у ньому заміну Альфонсу Девісу.

Напередодні Ернандес отримав дискваліфікацію на два матчі італійської Серії А. Він отримав червону картку вже після фінального свистка в поєдинку 7 туру чемпіонату Італії проти Фіорентини за суперечки з арбітром.

Тео пропустить матчі проти Удінезе та Болоньї (19 та 26 жовтня відповідно) та зможе повернутися в важливому домашньому поєдинку проти Наполі, який відбудеться 29 жовтня.