Футбол щодня дарує несподіванки: іспанський журналіст поділився свіжою інформацією про майбутнє Довбика
Іспанський журналіст видання Mundo Deportivo Алекс Луна вважає, що Артем Довбик продовжить виступати за Жирону.
Його слова передає "Футбол 24".
"Довбик – це особливий випадок. Він хотів піти, але, схоже, змінив свою думку через деякі речі. Зараз виглядає так, що він залишається, але я думаю, що це не остаточне рішення.
Давайте просто уявимо, що в останні дні трансферного вікна умовний Гойлунд перейде в Наполі, а Манчестер Юнайтед буде потрібен центрфорвард. Вони запропонують, наприклад, 45 млн євро, і Жирона прийме цю пропозицію.
Чи є шанси, що він залишиться? Гадаю, що так. Чи вже все вирішено? Зовсім ні. Футбол щодня дарує несподіванки", — сказав Луна.
На початку липня повідомлялося, що італійський топклуб контактував із Довбиком. Втім, через кілька днів після того з’явилася інформація про те, що Артем не хоче залишати Жирону.
За останніми чутками, ще один зірковий гравець Жирони, Віктор Циганков, потрапив у сферу інтересів двох іменитих клубів АПЛ.