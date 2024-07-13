Футбол щодня дарує несподіванки: іспанський журналіст поділився свіжою інформацією про майбутнє Довбика

Іспанський журналіст видання Mundo Deportivo Алекс Луна вважає, що Артем Довбик продовжить виступати за Жирону.

Його слова передає "Футбол 24".

"Довбик – це особливий випадок. Він хотів піти, але, схоже, змінив свою думку через деякі речі. Зараз виглядає так, що він залишається, але я думаю, що це не остаточне рішення.

Давайте просто уявимо, що в останні дні трансферного вікна умовний Гойлунд перейде в Наполі, а Манчестер Юнайтед буде потрібен центрфорвард. Вони запропонують, наприклад, 45 млн євро, і Жирона прийме цю пропозицію.

Чи є шанси, що він залишиться? Гадаю, що так. Чи вже все вирішено? Зовсім ні. Футбол щодня дарує несподіванки", — сказав Луна.