Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Став відомий стан Матвієнка та Азарова, які травмувалися в матчі проти Зорі

Ігор Чернявський — 11 листопада 2024, 13:36
Став відомий стан Матвієнка та Азарова, які травмувалися в матчі проти Зорі
ФК Шахтар

Захисники Шахтаря Микола Матвієнко та Іраклі Азаров уникнули серйозних травм.

Про це повідомив журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

У вчарашньому матчі 13 туру УПЛ проти Зорі обидва гравці зазнали пошкоджень. Азаров був замінений ще на початку зустрічі, а Матвієнко хоч і дограв матч, але відчув біль наприкінці поєдинку.

Втім, це не завадить їм взяти участь у найближчих матчах своїх збірних. Нагадаємо, центральний захисник Шахтаря викликаний на матчі збірної України з Грузією та Албанією, а Азаров потрапив у заявку грузинської молодіжки на протистояння з Хорватією U-21 у плейоф кваліфікації Євро-2025.

Шахар переміг Зорю з рахунком 3:1. Камбек "гірників" розпочався з суперечливого пенальті, яке заробив та реалізував Артем Бондаренко. Після гри головний тренер Зорі Младен Бартулович іронічно запитав, чи поставили б такий 11-метровий у ворота Шахтаря.

Микола Матвієнко Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Іраклі Азаров

Іраклі Азаров

Азаров: Ми не мали програвати поєдинок з Іпсвічем
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Захисника Шахтаря запропонували Наполі
Шахтар підписав захисника Црвени Звезди - ЗМІ
Захисник Црвени Звезди Азарові перейде в Шахтар

Останні новини