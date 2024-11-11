Став відомий стан Матвієнка та Азарова, які травмувалися в матчі проти Зорі

Захисники Шахтаря Микола Матвієнко та Іраклі Азаров уникнули серйозних травм.

Про це повідомив журналіст Дмитро Вєнков у своєму Telegram-каналі.

У вчарашньому матчі 13 туру УПЛ проти Зорі обидва гравці зазнали пошкоджень. Азаров був замінений ще на початку зустрічі, а Матвієнко хоч і дограв матч, але відчув біль наприкінці поєдинку.

Втім, це не завадить їм взяти участь у найближчих матчах своїх збірних. Нагадаємо, центральний захисник Шахтаря викликаний на матчі збірної України з Грузією та Албанією, а Азаров потрапив у заявку грузинської молодіжки на протистояння з Хорватією U-21 у плейоф кваліфікації Євро-2025.

Шахар переміг Зорю з рахунком 3:1. Камбек "гірників" розпочався з суперечливого пенальті, яке заробив та реалізував Артем Бондаренко. Після гри головний тренер Зорі Младен Бартулович іронічно запитав, чи поставили б такий 11-метровий у ворота Шахтаря.