Різдвяний подарунок: захисник Шахтаря Азаров став батьком

У родині лівого захисника донецького Шахтаря Іраклі Азарова – поповнення. Грузин вперше став батьком.

Про радісну новину повідомив офіційний сайт "гірників".

23 грудня дружина Ніні народила йому доньку. Дівчинка назвали Ніла, її зріст – 48 см, а вага – 2 900 г.

"Вітаємо Ніні та Іраклі з цим радісним моментом у їхньому житті! Бажаємо міцного здоров’я та щастя малечі, миру, добра і процвітання всій родині", – сказано у привітанні.