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Різдвяний подарунок: захисник Шахтаря Азаров став батьком

Микита Павлів — 24 грудня 2024, 20:25
Різдвяний подарунок: захисник Шахтаря Азаров став батьком
Іраклі Азаров
FC Shakhtar Donetsk

У родині лівого захисника донецького Шахтаря Іраклі Азарова – поповнення. Грузин вперше став батьком.

Про радісну новину повідомив офіційний сайт "гірників".

23 грудня дружина Ніні народила йому доньку. Дівчинка назвали Ніла, її зріст – 48 см, а вага – 2 900 г.

"Вітаємо Ніні та Іраклі з цим радісним моментом у їхньому житті! Бажаємо міцного здоров’я та щастя малечі, миру, добра і процвітання всій родині", – сказано у привітанні.

Нагадаємо, 24 грудня, з’явилась інформація, що колишній захисник київського Динамо Віталій Миколенко та його дружина Вікторія чекають на первістка.

Віталій Миколенко Шахтар Донецьк Іраклі Азаров

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