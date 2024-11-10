Бартулович – про поразку від Шахтаря: Поставили б такий пенальті в їх ворота?

Головний тренер Зорі Младен Бартулович висловив невдоволення суддівством у матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.

Його слова наводить пресслужба луганського клубу.

"Дякую своїй команді за бажання. Дуже хотіли набрати залікові пункти, але програли матч. Розуміли, що суперник з першого тайму починає грати агресивно. Ми витримали цей тиск. А ось напочатку другої половини, нам не вдалося стримати Шахтар. Важливо було уважно грати перші 15 хвилин. Не вдалося.



Плюс, такий пенальті…. Якщо б він був в бік їх команди, як думаєте, поставили б цей пенальті? Як підсумок – наша поразка. Шахтар сьогодні грав краще, ніж в кубковому поєдинку. Нам було важче", – зазначив наставник луганського клубу.