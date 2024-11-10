Бартулович – про поразку від Шахтаря: Поставили б такий пенальті в їх ворота?
Головний тренер Зорі Младен Бартулович висловив невдоволення суддівством у матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги проти Шахтаря.
Його слова наводить пресслужба луганського клубу.
"Дякую своїй команді за бажання. Дуже хотіли набрати залікові пункти, але програли матч. Розуміли, що суперник з першого тайму починає грати агресивно. Ми витримали цей тиск. А ось напочатку другої половини, нам не вдалося стримати Шахтар. Важливо було уважно грати перші 15 хвилин. Не вдалося.
Плюс, такий пенальті…. Якщо б він був в бік їх команди, як думаєте, поставили б цей пенальті? Як підсумок – наша поразка. Шахтар сьогодні грав краще, ніж в кубковому поєдинку. Нам було важче", – зазначив наставник луганського клубу.
Він також порівняв глибину складу між двома клубами.
"А який в них основний склад? В них 25 рівноцінних футболістів. Погані гравці в чемпіонаті вийшли на заміну? Наприклад, Зубков збірник України. В Шахтарі гарний ростер та вони можуть спокійно підсилювати гру.
Ми намагалися підсилити гру. Випустити атакувальних гравців. У Мічіна була жовта, тому вийшов Волошин. Горбач трохи підсів і вирішили випустити Кирюханцева. Ну а потім другого нападника. Хотіли відігратися. Дивились їх останні зустрічі. Вони через щільний графік трохи підсідають в останні хвилин 15. Але забити знову не вдалося", – підкреслив Бартулович.
Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 26 очок і зберіг третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Зоря з 12 балами в активі залишилася 10-ю. У наступному турі "гірники" зіграють проти Інгульця (23 листопада), а луганці 25 листопада поміряються силами з житомирським Поліссям.