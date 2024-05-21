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Деякі власники клубів ПФЛ можуть не заявити команди через мобілізацію — журналіст

Владислав Уткін — 21 травня, 12:30
Деякі власники клубів ПФЛ можуть не заявити команди через мобілізацію — журналіст

Представники клубів Професіональної футбольної ліги України можуть не заявити команди на наступний сезон через можливу мобілізацію.

Про це журналіст Ігор Циганик повідомив у свіжому випуску програми FootballHub.

"Деякі президенти клубів говорять про те, що вони не будуть заявляти команди. Тому що це брати на себе певну відповідальність за людей, і що в разі, якщо немає броні, самі футболісти мають вирішувати, як їм себе поводити — мобілізуватися, не мобілізуватися. Вкладати гроші, коли в тебе можуть забрати пів складу — це досить складно.

Питання, насправді, дуже складне і дискусійне. Тому що йдеться не тільки про гравців, а й про суддів ПФЛ. Які масово просто бояться їздити на матчі.Тому власники клубів просто не впевнені, чи буде взагалі в нас футбол наступного сезону, і як воно все буде.

Але така інформація є, що деякі керівники клубів ПФЛ думають про те, щоб не заявляти команди", — сказав Циганик.

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Раніше ми повідомляли про історію 25-річного гравця Хуста Миколи Сираша, якого забрали у Територіальний центр комплектування прям із вокзалу. Згодом клуб звернувся до Андрія Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації. В Українській асоціації футболу відреагували на затримання гравця та повідомили, що не будуть впливати на ТЦК.

Ігор Циганик Професіональна футбольна ліга України

Ігор Циганик

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