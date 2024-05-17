Черговий клуб УПЛ у списку: Чорноморець отримав бронь від мобілізації

Міністерство молоді та спорту визнало клуб Української Прем'єр-ліги Чорноморець Одеса критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Відповідний наказ був опублікований на сайті Мінспорту.

Такий статус дозволяє не мобілізувати 50% військовозобов’язаних працівників клубу. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Нещодавно об'єктом критичної інфраструктури визнали першолігові Карпати, які з наступного сезону виступатимуть у вищому дивізіоні України.

Нагадаємо, що ми повідомляли про відповідний наказ щодо працівників УПЛ та Зорі, яка стала шостим клубом Прем'єр-ліги, який отримав такий статус. Раніше від мобілізації також забронювали Шахтар, Динамо, Дніпро-1, Кривбас та Оболонь.

Варто також згадати інцидент навколо гравця першолігового Хуста Миколи Сираша. Його затримали на міському вокзалі та доправили в ТЦК. Закарпатський клуб попросив підтримки в УАФ, але там відповіли, що нічим допомогти не можуть. До слова, УАФ також заброньована від мобілізації.