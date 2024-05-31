Довбик: Якби залишився в Україні, то не зміг би прогресувати

Нападник Жирони Артем Довбик вважає, що не зміг би прогресувати виступаючи в чемпіонаті України з футболу.

Про це гравець національної збірної розповів у інтерв'ю Ігорю Циганику.

"Я за пів року розумів, що треба йти — це 100%. Якби залишився в Україні, то не міг би прогресувати, розумів, що влітку потрібно переходити. Куди саме це вже було питання, я думаю ви знаєте, що був інтерес від італійських, німецьких команд. У якийсь момент з'явилася Жирона і ми побачили, як вони все це просували і ми прийняли рішення, що це буде Жирона. Вони були найбільше зацікавлені в трансфері.

До мене подзвонив Віктор (Циганков, — прим.) і сказав, що Жирона питала за мене, він сказав, що я топ і, що я той гравець, який потрібен Жироні. Після цього пішли переговори між агентом і клубом, між клубом і клубом. Але першим, хто дав інформацію про інтерес Жирони це був Віктор", — розповів Довбик.

Напередодні Артем приєднався до збірної України на зборі у Німеччині. В межах підготовки до турніру збірна України зіграє товариські матчі. Перший з яких — з "бундестім" відбудеться 3 червня у Нюрнберзі.