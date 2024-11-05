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Моурінью: За кордоном ніхто не хоче дивитися чемпінат Туреччини, від нього смердить

Ігор Чернявський — 5 листопада 2024, 10:30
Моурінью: За кордоном ніхто не хоче дивитися чемпінат Туреччини, від нього смердить
ФК Фенербахче

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що чемпіонат Туреччини не привабливий для європейських фанатів.

Про це він заявив на пресконференції після вольової перемоги над Трабзонспором.

"За кордоном ніхто не хоче дивитися чемпінат Туреччини. Хто хоче дивитися цю лігу за кордоном? В них є АПЛ, чемпіонати Франції, Німеччини, Португалії, Нідерландів. Навіщо їм дивитися це? Турецька ліга надто сіра, темна, і від неї смердить. Але це моя робота і я буду віддавати все своїй роботі та своєму клубу.

Не думаю, що за кордоном багато людей дивляться чемпіонат Туреччини. Думаю, в Лондоні його дивиться тільки мій син", – сказав Моурінью.

У матчі проти Трабзонспора у ворота Фенербахче призначили два пенальті. Попри це, команда Моурінью змогла вирвати перемогу на 90+12 хвилині. Після 10 зіграних матчів "жовті канарки" йдуть на третьому місці, відстаючи від першого Галатасарая на 5 очок.

Нагадаємо, 22 жовтня Санкт-Пєтєрбургскій Зєніт повідомив, що під час наступної міжнародної перерви проведе товариський матч проти Фенербахче.

Фенербахче Чемпіонат Туреччини Жозе Моурінью

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