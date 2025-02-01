Ванат і Бражко у шоці: лідерів Динамо жорстко розіграли у барбершопі

Футболісти київського Динамо Володимир Бражко і Владислав Ванат настільки вдало сходили до барбершопу, що стали зірками у соцмережах.

Лідерів "біло-синіх" зняли на відео під час того, як майстер надягає на гравців накидку із символікою донецького Шахтаря – принципового суперника киян.

Бражко оцінив жарт, голосно засміявшись, а от Ванат, хоч і посміхнувся, але точно був незадоволений побачити себе у чорно-помаранчевих кольорах.

Нагадаємо, після 17 турів УПЛ Динамо посідає першу сходинку, набравши 43 бали. Шахтар відстає від "біло-синіх" на 5 очок.

Наступний свій матч у межах чемпіонату київський клуб проведе проти Карпат 23 лютого.