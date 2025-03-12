Ексворотар Ювентуса та Інтера виступатиме за збірну Індонезії
Відомий італійський воротар Еміль Аудеро отримав індонезійське громадянство та зможе виступати за національну збірну Індонезії.
Про це повідомляє RRI.
Процедура отримання паспорту громадянина Індонезії відбулася в посольстві держави в Римі. Батько Аудеро індонезієць, воротар народився у місті Матарам, проте у віці одного року переїхав у Італію.
Еміль провів 35 матчів за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій, проте до дорослої "Скуадри Адзурри" не викликався.
Аудеро – вихованець Ювентуса, провів один матч за дорослу команду туринців. Також захищав кольори Сампдорії, Венеції та Інтера, з яким у минулому сезоні став чемпіоном Італії.
Наразі 28-річний воротар належить Комо, проте виступає на правах оренди у Палермо.
Отриманню Аудеро індонезійського паспорту сприяв колишній власник Інтера Ерік Тохір, який зараз очолює Федерацію футболу Індонезії. В січні національну збірну країни очолив Патрік Клюйверт.