Він заспокоївся, – Судаков розповів, чим займається Мудрик під час усунення від футболу

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков висловився про свого друга та футболіста Челсі Михайла Мудрика, якого усунено від футболу через провальну допінг-пробу.

Хавбек поспілкувався з Youtube-каналом ВЗБІРНА.

"Не можу сказати, що у нього все добре. Звичайно, йому складно, але психологічно він заспокоївся. Тренується індивідуально, грає у падел-теніс та займається домашніми справами", – розповів Судаков.

Окрім того, футболіст оцінив успіхи Максима Таловєрова у Плімуті.

"Ус знають, що він гравець високого рівня. На мою думку, його команда зараз – перехідний етап, після якого він зробить крок вперед", – резюмував Судаков.

Зазначимо, що хавбек "гірників" потрапив до складу збірної України, який готується до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Раніше Ребров оцінив готовність національної команди до матчу плейоф Ліги націй.