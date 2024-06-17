Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Українське дербі: Жирона Циганкова і Довбика зіграє проти Борнмута Забарного

Микола Дендак — 17 червня, 13:46
Українське дербі: Жирона Циганкова і Довбика зіграє проти Борнмута Забарного

Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик визначилася із суперниками під час передсезонної підготовки.

Про це повідомляє AS.

Одним із суперників каталонців стане команда ще одного українського футболіста Іллі Забарного англійський Борнмут. За інформацією джерела, поєдинок відбудеться 10 серпня.

Також "червно-білі" зіграють проти Олота (17 липня), Еспаньйола (27 липня) та Тулузи (31 липня). Також керівництво команди планує провести ще один матч проти англійської команди. Пошуки суперника наразі тривають.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Циганковим серйозно зацікавилися Арсенал та Мілан, також Довбик став трансферною ціллю кількох іменитих клубів, зокрема Атлетико Мадрид.

Борнмут Еспаньйол Жирона Ілля Забарний Тулуза Віктор Циганков Артем Довбик

Жирона

Арсенал зробив запит щодо можливого підписання Довбика
Підсилення до Ліги чемпіонів: Жирона підписала гравця збірної Чехії
Довбик: Бущан допоміг мені виграти трофей Пічічі
Зв’язка мрії з Мбаппе: Довбика включили у символічну збірну гравців Ла Ліги на Євро-2024
Баєр оголосив про підписання капітана Жирони

Останні новини