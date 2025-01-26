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Жирона з Циганковим програла Райо Вальєкано в 21 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 26 січня 2025, 17:04
Жирона з Циганковим програла Райо Вальєкано в 21 турі Ла Ліги

У неділю, 26 січня, відбувся матч 21 туру Іспанської Ла Ліги, в якому Жирона Віктора Циганкова програла Райо Вальєкано.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "бджіл". Зазначимо, що каталонці вели по ходу зустрічі з рахунком 1:0, однак двічі примудрилися пропустити за 10 хвилин до фінального свистка.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов на заміну як раз 10 хвилин до завершення матчу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
21 тур, 26 січня

Райо Вальєкано – Жирона 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 59 Хіль, 1:1 – 80 Нтека, 2:1 – 83 Нтека

  • 17:15 Реал Соьєдад – Хетафе
  • 19:30 Атлетик – Леганес
  • 22:00 Барселона – Валенсія

У суботу, 25 січня, відбулися чотири поєдинки у межах 21 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Віктор Циганков

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