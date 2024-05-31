Жіноча збірна України зіграє проти Вельса у кваліфікації Євро-2025

Сьогодні, 31 травня, жіноча збірна України проведе матч 3 туру відбору на Євро-2024 проти Вельса.

Гра пройде у валлійському Лланелі на стадіоні "Парк Скарлетс". Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Початок — о 21:15 за киїським часом.

Вельс підходить до матчу в якості одноосібного лідера групи 4. У перших двох матчах "дракони" розгромили Хорватію 4:0 і розтрощили Косово 6:0.

Україна в першому турі змогла впевнено обіграти Косово, але потім мінімально поступилася Хорватії.

Зазначимо, що Україна та Вельс проведуть два очні матчі впродовж 5 днів. Поєдинок 4 туру відбудеться 4 червня і буде номінально домашнім для команди Володимира Пятенка. Місце проведення — Гродзиськ-Великопольський, Польща.