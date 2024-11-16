Жіноча збірна України U-17 декласувала Мальту у кваліфікації Євро-2025, забивши 10 голів

Жіноча збірна України U-17 декласувала Мальту у другому матчі кваліфікації Євро-2025 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 10:0. Українки забезпечили себе комфортною перевагою ще у першому таймі, коли забили суперницям 6 голів. У другому таймі розгром продовжився. А довести рахунок до двозначного Україна змогла на 90+1 хвилині.

Кваліфікація Євро-2024

Жінки, U-17

Група 2, другий матч

16 листопада

Україна – Мальта 10:0 (6:0)

Голи: 1:0 – 6 Купцова, 2:0 – 28 Іванченко, 3:0 – 30 Леспух, 4:0 – 32 Леспух, 5:0 – 43 Колодій, 6:0 – 45 Колодій, 7:0 – 53 Савкіна, 8:0 – 64 Савкіна, 9:0 – 66 Коновалова, 10:0 – 90+1 Гладун.

Наразі саме Україна очолює турнірну таблицю, де також змагаються Румунія та Молдова. У першому матчі кваліфікації українки розгромили Молдову з рахунком 5:0.