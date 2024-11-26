Жіноча збірна України U-19 стартувала з перемоги у кваліфікації до Євро-2025
Молодіжна жіноча збірна України перемогла Вірменію в стартовому матчі кваліфікації Євро-2025 U-19.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Підопічні Наталії Ігнатович відкрили рахунок вже на 27 хвилині. Анастасія Стахнюк потужно пробила майже з лінії штрафного майданчика.
Українки поставили крапку на другій компенсованій хвилині другого тайму, реалізувавши кутовий удар. Гол до свого активу записала Марина Птицина.
Вірменія – Україна 0:2 (0:1)
Голи: 1:0 – Стахнюк 27, 2:0 – Птицина 90+2.
Вірменія: Де Крюйф, Арутюнян, Мінісян, Задеян, Варданян, Нерсесян, Хачатрян, Мартіросян, Саядян, Торосян, Єсаян.
Україна: Калінчук, Шевцова (Яремчук, 40), Боровська, Краснобородько, Ігнатенко (Тарасюк, 90), Масловська (Птицина, 46), Заборовець, Стахнюк, Мигаль (Тарасенко, 66), Марценюк, Бєлова.
Попередження: Саядян (70)
Нагадаємо, Україна потрапила до групи В6, де окрім Вірменії суперником буде також команда Ізраїлю.
Наступний поєдинок кваліфікації команда проведе 29 листопада з ізраїльтянками.