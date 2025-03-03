Визначилося місце проведення матчу України та Чехії в жіночій Лізі націй-2025

Матч третього туру групового етапу жіночої Ліги націй-2025 між збірними України та Чехії проходитиме в польському місті Польковиці на "Міському стадіоні".

Про це повідомляє сайт УАФ.

Згідно з джерелом, місце проведення даного поєдинку було узгоджене з УЄФА та Польським футбольним союзом. Час початку гри поки що не визначений, він буде оголошений пізніше.

Матч України та Чехії в третьому турі Ліги націй відбудеться 4 квітня. Це буде зустріч, в якій має визначитися одноосібний лідер групи В4.

Після двох стартових турів обидві команди мають по шість очок. У першому матчі команда Володимира Пятенка обіграла Албанію (2:1), після чого вона перемогла Хорватію (2:1).

Наразі українки посідають друге місце тільки за рахунок гіршої різниці голів: +2 проти +8 у чеської команди.

Раніше визначилася символічна збірна 19 туру Української Прем'єр-ліги за версією SofaScore.