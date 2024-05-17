Одноклубник Жерсона розповів, як той послав лікаря у свій перший же день у Словані

Нападник Динамо Жерсон Родрігес виявив неповагу до лікаря Слована у свій перший день перебування у словацькому клубі.

Про це розповів уже колишній партнер люксембуржця Юрай Куцка. Його слова цитує Sport.sk.

"Знаєте, коли людина в перший день приходить на стадіон і одразу кудись посилає лікаря, який хоче, щоб він пішов на обстеження… Саме так це і загострилося. Він не дотримувався правил. Не знаю, чи він колись вчасно приходив на тренування", – сказав Куцка.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Слован на правах оренди в січні цього року. В перших 5 матчах 28-річний форвард оформив аж 6 гольових дій, але потім його поведінка призвела до того, що клуб достроково припинив оренду.

Контракт Родрігеса з київським Динамо чинний до кінця 2024 року. В українському клубі він також непогано розпочинав, але його постійні конфлікти з тренерами та проблеми з дисципліною змусили "біло-синіх" відмовитися від скандального футболіста.