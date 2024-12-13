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Не підлаштовуватимемося під певну групу: Дешам – про жеребкування відбору на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 13 грудня 2024, 18:59
Не підлаштовуватимемося під певну групу: Дешам – про жеребкування відбору на ЧС-2026
Дідьє Дешам
fff.fr

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам поділився враженнями від результатів жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026,наголосивши, що його команда не буде підлаштовуватися у чвертьфіналі Ліги націй, щоб потрапити в групу з п’яти або чотирьох команд (де виступить Україна).

Його слова наводить Федерація футболу Франції.

"У нас є сім потенційних суперників, три – в одній групі і чотири – в іншій, усі – з різними стилями гри. Багатьом людям складно зрозуміти процедуру жеребкування. Порівняно з тим, що було раніше, видимість менша, але потрібна адаптація.

Ми не збираємося підлаштовуватися у чвертьфіналі Ліги націй, щоб потрапити в групу з п’яти або чотирьох команд", – запевнив Дідьє Дешам.

За підсумками жеребкування європейського відбору ЧС-2026 збірна України потрапила до групи D, де зіграє з переможцем чвертьфіналу Ліги націй-2024/2025 Франція Хорватія, а також із командами Ісландії та Азербайджану.

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