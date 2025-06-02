Любенович може очолити клуб УПЛ

Колишній півзахисник Зорі Желько Любенович може повернутися у луганський клуб у новому статусі.

Про це інформує UA-Футбол.

За інформацією джерел видання, сербський наставник знаходиться у шорт-листі луганців. Втім – перший у списку кандидатів все ж Віктор Скрипник. Якщо той відмовиться, то саме кандидатура Любеновича буде пріоритетною.

Сербський фахівець, тим часом, вже веде перемовини з деякими футболістами про перехід у Зорю у випадку, якщо він очолить клуб.

Желько Любенович у статусі гравця виступав за Зорю протягом 2012-2018 років. Окрім цього, працював в структурі клубу скаутом та асистентом тренера команди U-19. Як головний тренер очолював Минай.

У січні цього року клуб із Закарпаття розірвав контракт із сербським наставником.

Раніше повідомлялося, що Скрипник не повернеться в Зорю. Окрім цього, луганці припинили співпрацю з вихованцем Динамо.