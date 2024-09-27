Жахливі наслідки для Малиновського, шалені здобутки Довбика. Як там наші зіграли

Найкращі європейські першості не стоять на місці. Своєю чергою провідні українські футболісти за кордоном продовжують робити погоду в складі своїх команд. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії та Італії.

Чемпіон традиційно відстежує виступи найкращих українських футболістів. І розказує про головне, що мають знати читачі.

Анатолій Трубін

У 6 турі чемпіонату Португалії Бенфіка у гостях протистояла Боавішті. Український голкіпер лісабонського клубу традиційно вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв усю зустріч. І вкотре зумів зберегти свої ворота у недоторканності. Його команда перемогла з рахунком 3:0, і тепер посідає 3 сходинку в Примейрі. Сам страж воріт нагадав про себе у соцмережі.

За свої зусилля Трубін отримав доволі високі залікові бали від аналітичних ресурсів. Мова про 6,9 від WhoScored та 7,2 від SofaScore. З початку сезону на рахунку колишнього футболіста Шахтаря 7 матчів за Бенфіку у всіх турнірах.

Михайло Мудрик

Ще один ексгравець Шахтаря у календарному матчі свого клубу в чемпіонаті Англії не грав. Поєдинок із Вест Гемом (3:0) Мудрик провів на лаві запасних, але цей факт Михайла, як виглядає, засмутив не сильно. На своїй сторінці у соцмережі він проявив помітну активність.

А от у наступній грі Челсі, а це був поєдинок із Барроу (5:0) в межах Кубку ліги, хавбек вийшов за "синіх" із перших хвилин та відіграв від першого до фінального свистка. Що найважливіше – Мудрик зумів віддати гольову передачу. В цілому гра давалася українцеві легко, й матч він може записати собі в безумовний актив. По завершенні поєдинку спеціалізовані портали футбол півзахисника оцінили досить високими балами. SofaScore гру Мудрика оцінила в 7,7, WhoScored – у 8,1.

З початку сезону Михайло провів за Челсі 5 матчів у всіх турнірах, на його рахунку 2 результативні передачі.

Ілля Забарний

У тому ж 5 турі АПЛ Борнмут поступився Ліверпулю (0:3). У складі "вишень" чергові 90 хвилин відіграв центральний захисник збірної України. За свою гру Ілля Забарний отримав 6,8 від SofaScore та 6,4 від WhoScored.

Чим же відзначився бек, якого більшість аналітиків вважають найдорожчим захисником Борнмута? Забарний зумів 6 разів винести м'яча, на його рахунку 1 заблокований удар та 1 перехоплення, а також 75 дотиків та загалом 93% точних передач.

Єгор Ярмолюк

Інший клуб АПЛ, за який грає українець, а ми вже про Брентфорд, свій матч також програв, поступившись Тоттенгему (1:3). Єгор Ярмолюк отримав від тренерського штабу можливість вийти на поле у стартовому складі, й був замінений на 63 хвилині.

Від SofaScore та WhoScored він отримав 6,9 та 6,7 бали відповідно. Серед іншого, на рахунку Ярмолюка 73% точних передач. Це був 4 матч 20-річного півзахисника в складі "бджіл" із початку сезону. Загалом на його рахунку 249 зіграних за Брентфорд у цих поєдинках хвилин.

Віктор Циганков

У 7 турі іспанської Ла Ліги Жирона грала з мадридським Райо Вальєкано. Матч закінчився з нулями на табло, а хавбек збірної України Віктор Циганков з'явився у стартовому складі каталонського клубу. Циганков відіграв увесь матч, і провів гру, в якій відзначитися тими чи іншими позитивними чи негативними діями не зміг. Тим часом Віктор показав, як тренується та досягає результату в соцмережі.

Не дивно, що по завершенні матчу статистичні портали футбол Циганкова оцінили не вельми високими чи ж низькими балами. Від SofaScore Циганков отримав 7,1, тоді як аналітики WhoScored його гру оцінили в 6,7. З початку сезону Циганков зіграв 6 матчів, у яких забив 1 м'яч та віддав 1 результативну передачу.

Артем Довбик

Нападник збірної України успішно провів за італійську Рому обидва матчі за останній тиждень. У грі 5 туру Серії А римляни не залишили шансів Удінезе (3:0). Цим матчем "вовки" відсвяткували першу перемогу в сезоні-2024/25. Довбик відіграв усі 90 з гаком хвилин та зумів відзначитися забитим м'ячем.

Не дивно, що за свою гру форвард отримав високі бали. Аналітики WhoScored визнали його найкращим футболістом матчу, нагородивши його балом 8,0. Від SofaScore Довбик отримав 7,5. Сам Артем з приводу своєї гри у соцмережі теж не промовчав.

Журналісти провідного італійського спортивного видання La Gazzetta dello Sport гру Довбика оцінили теж високо – балом 8. А також написали про його виступ наступне.

"Ми побачили дійсно продуктивну гру центрфорварда. Він забив, також виступив асистентом, і взагалі був прикладом всебічно успішного футболіста".

Зіграв Довбик і в наступному матчі свого клубу. Рома протистояла Атлетику (1:1) з Більбао вже у межах 1 туру основного раунду Ліги Європи. Центрфорвард вийшов у старті й відіграв 81 хвилину. Довбик знову забив, а також, серед іншого, зумів віддати 67% точних пасів. По завершенні матчу його старання статистичними порталами були оцінені доволі високими 7,2 від SofaScore та 7,0 від WhoScored. Сам Довбик вдалий підсумок матчу пізніше у соцмережі теж відзначив.

Вже згадана La Gazzetta dello Sport цього разу гру українця оцінила балом 6,5. А про футбол у виконанні наконечника атак команди Сергія Реброва написала наступне.

"На його рахунку гол справжнього центрфорварда. Довбик тримав обох баскських центрбеків у постійному тонусі та страху".

З початку сезону нападник провів 6 матчів у всіх турнірах. В активі Довбика вже 3 голи, а також 1 асист.

Руслан Малиновський

У матчі в межах Серії А з Венецією півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі Дженоа вперше після ще 1 туру Серії. Однак матч перетворився для Малиновського у справжній кошмар.

На початку другої половини українець невдало поставив ліву ногу, через що його гомілковостопний суглоб неприродньо вивернувся. Крик болі Малиновського було чутно прямісінько посеред трансляції. Хавбек покинув поле на ношах.

У наступному матчі Дженоа протистояла Сампдорії в дербі Генуї. Після того, як нападник клубу Малиновського Андреа Пінамонті забив, він узяв футболку Малиновського з лави запасних і показав її глядачам і камерам. Так форвард присвятив забитий м’яч саме українцеві.

Самого Малиновського вже було прооперовано. Як очікується, його відновлення займе приблизно 3 місяці.

Гра з Венецією стала для Малиновського 6 з початку сезону. Руслан має 1 результативну передачу.