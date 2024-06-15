Італія та Албанія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Італії та Албанії оголосили стартові склади на матч першого туру групи B Євро-2024 з футболу.

Про це повідомили пресслужби команд.

Склад збірної Італії

Склад збірної Албанії

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні Дортмунд. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Зазначимо, що в групу B також потрапили Іспанія та Хорватія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився розгромною перемогою іспанців.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.