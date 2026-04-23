Україна U-17 зазнала другої поразки від Іспанії

Збірна України U-17 програла і другий товариський матч проти ровесників з Іспанії. У другому поєдинку, який відбувся у четвер, 23 квітня у Курдові, команда Олександра Ситника поступилася з рахунком 1:3.

Товариський матч, 23 квітня

Іспанія (U-17) — Україна (U-17) — 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 32 Маріо Діас, 2:0 – 37 Пескер (з пенальті), 3:0 – 71 Томас, 3:1 – 81 Сафонов (з пенальті).

Іспанія (стартовий склад): Понсе, Рауль, Пескер, Маріо Діас, Серхі, Хонатан, Міра, Ятаберре, Фофана, Кастель, Мітого.

Україна: Степанов, Парінов, Оніщук (Левицький, 46), Соломченко (Приходько, 46), Бицик (Смотрицький, 28), Шукалович (к) (Удовиченко, 46), Горбатов (Пилип'юк, 81), Задоєнко (Буравцов, 46), Третяков (Сафонов, 46), Кожушко (Волошко, 46), Ященко (Пилипчук, 46).

Нагадаємо, 21 квітня українці вже провели один товариський матч проти Іспанії U-17, він завершився розгромною поразкою 0:4.