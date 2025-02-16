Україна U-17 обіграла Грецію в останньому товариському матчі перед відбором на Євро-2025

У неділю, 16 лютого, збірна України U-17 у межах тренувального збору, який готує команду до другого етапу відбору Євро-2025, провела ще один товариський матч.

Після того, як "синьо-жовті" зіграли внічию з Туреччиною (1:1), наступними їхніми суперниками стали однолітки з Греції.

Минулого разу підопічні Олександра Ситника втратили перемогу у доданий час. Цього разу подібного не сталося, хоча рахунок все одно був небезпечним.

До того ж, гра розпочалася з того, що греки протягом перших 20 хвилин двічі розписалися у воротах української команди. На щастя, українці встигли відігратися ще до перерви зусиллями Іллі Меншикова, який реалізував пенальті, та Назара Хливнюка.

На старті другого тайму Україна вийшла вперед за рахунок автоголу. Незважаючи на те, що попереду було 40+ хвилин ігрового часу, рахунок матчу змінився тільки на останніх секундах, зробивши перевагу Українців більш переконливою.

Товариський матч

16 лютого

Україна U-17 – Греція U-17 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 7 Ціцілас, 0:2 – 21 Аретіс, 1:2 – 40 Меншиков (пенальті), 2:2 – 45 Хливнюк, 3:2 – 52 (атогол), 4:2 – 90+5.

Нагадаємо, що вже в березні команда Ситника розпочне виступи в другому етапі відбору на чемпіонат Європи 2025 року.

Суперниками українців по Групі 1 будуть Хорватія (19 березня), Італія (22 березня) та Словаччина (25 березня).