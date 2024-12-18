Збірна України U-15 розгромила Туреччину і посіла третє місце на міжнародному турнірі
Збірна України U-15
УАФ
Сьогодні, 18 грудня, у межах турніру розвитку УЄФА збірна України U-15 обіграла Туреччину.
Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "синьо-жовтих".
Турнір розвитку УЄФА
18 грудня, 3 тур
Україна U-15 – Туреччина U-15 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Бодак (53), 2:0 – Осьмухін (60), 3:0 – Дячок (84)
Україна у підсумку посіла третє місце, пропустивши вперед португальців та італійців.
Сам турнір проходив саме у Португалії. Господарям турніру юні українці поступилися у першому турі з рахунком 3:0. У наступному матчі вдалося зіграти 3:3 з італійцями, але представники Італії здобули перемогу в серії пенальті (4:3).