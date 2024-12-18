Збірна України U-15 розгромила Туреччину і посіла третє місце на міжнародному турнірі

Сьогодні, 18 грудня, у межах турніру розвитку УЄФА збірна України U-15 обіграла Туреччину.

Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "синьо-жовтих".

Турнір розвитку УЄФА

18 грудня, 3 тур

Україна U-15 – Туреччина U-15 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Бодак (53), 2:0 – Осьмухін (60), 3:0 – Дячок (84)

Україна у підсумку посіла третє місце, пропустивши вперед португальців та італійців.

Сам турнір проходив саме у Португалії. Господарям турніру юні українці поступилися у першому турі з рахунком 3:0. У наступному матчі вдалося зіграти 3:3 з італійцями, але представники Італії здобули перемогу в серії пенальті (4:3).