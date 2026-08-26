Юнацька збірна України U-15 мінімально здолала Північну Македонію та посіла друге місце на турнірі розвитку УЄФА

У середу, 26 серпня, юнацька збірна України U-15 здобула перемогу над однолітками із Північної Македонії в заключному матчі на турнірі розвитку УЄФА.

Зустріч завершилася із рахунком 1:0.

Вирішальну роль у цьому протистоянні відіграв вихованець донецького Шахтаря Даніїл Росул, який на 20-й хвилині забитим голом подарував нашій команді перевагу.

2-й номер "синьо-жовтих" прорвався правим флангом у карний майданчик суперників та прошив з ближньої дистанції ворота македонського голкіпера. Цього взяття воріт вистачило українцям, аби оформити звитягу, оскільки більше жодному гравцеві не вдалося змінити цифри на табло.

Турнір розвитку УЄФА

Північна Македонія (U-15) — Україна (U-15) — 0:1 (0:1)

Гол: Росул (20).

Україна: Повстюк, Папета, Москаленко (Корнелюк, 61), Костюченко (Безобчук, 72), Росул, Федорчук (к), Рижак (Сиворог, 46, Бережний, 72), Гуджол (Соломон, 61), Берун (Писко, 86), Шевченко (Чалий, 72), Хасая (Кирчатий, 46).

Зауважимо, що це була друга перемога, здобута командою Володимира Самборського протягом цього турніру. Раніше "синьо-жовті" переграли Боснію і Герцеговину (4:2), а в стартовому турі поступились Естонії (0:1).

За підсумками змагань збірна України посіла друге місце в турнірній таблиці із 6 очками.

Хоч і Естонія має стільки ж залікових балів, але вона посіла першу сходинку завдяки перемозі над "синьо-жовтими", оскільки, згідно із регламентом змагань, особисті зустрічі у таких випадках відіграють вирішальну роль у визначенні переможця.