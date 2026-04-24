Юнацька збірна України розписала мирову з Туреччиною у товариському матчі

Юнацька збірна України U-15 зіграла перший з двох своїх спарингів з однолітками з команди Туреччини.

Зустріч завершилась внічию з рахунком 1:1. На гол Ємен Йлдіз у першому таймі українці відповіли реалізованим пенальті від Вологдіна у другій половині.

Товариський матч

24 квітня

Туреччина (U-15) – Україна (U-15) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 23 Йлдіз, 1:1 – 68 Вологдін (пен)

Україна: Варивода (к), Чмельов (Чолак, 84), Павлінов, Бережний, Семенов (Артюхович, 46), Кочура (Піроженко, 46), Богатирьов (Барков, 66), Рудін (Кравчук, 66), Вологдін (Мартин, 75), Бонюк (Козачук, 66), Дрозд (Пухнатий, 46)

Другий товариський матч з Туреччиною відбудеться у неділю, 26 квітня.

Напередодні збірна України U-17 поступилася Іспанії у спарингу.