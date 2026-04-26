Юнацька збірна України обіграла команду Туреччини у другому спарингу

Олексій Мурзак — 26 квітня 2026, 18:19
Юнацька збірна України обіграла команду Туреччини у другому спарингу
Юнацька збірна України U-15 зіграла другий спаринг із однолітками з Туреччини.

Цього разу "синьо-жовті" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Забитими м'ячами у складі української збірної відзначилися Марк Піроженко та Олександр Вологдін.

Туреччина (U-15) – Україна (U-15) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 62 Піроженко, 0:2 – 82 Вологдін, 1:2 – 86 Рівер

Україна: Кузьмук, Артюхович (Семенов, 46), Ольшанський, Товчко (Бережний, 46), Барков (Чмельов, 46), Козачук (Кочура, 46), Бонюк (к) (Піроженко, 46, Павлінов, 85),Кравчук (Рудін, 46), Чолак (Вологдін, 63), Пухнатий (Дрозд, 46), Мартин (Богатирьов, 78)

Нагадаємо, перша контрольна зустріч між командами завершилась внічию з рахунком 1:1.

Юнацька збірна України розписала мирову з Туреччиною у товариському матчі
Ліверпуль підписав контракт з 14-річним українцем
Самборський: Хлопці молодці, хоч і нервували
Юнацька збірна України по пенальті переграла Португалію та стала переможцем турніру розвитку УЄФА
Юнацька збірна України обіграла Ірландію на Турнірі розвитку УЄФА

