Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України прилетіла до Мюнхена, де зіграє перший матч на Євро-2024

Владислав Уткін — 15 червня, 22:02
Збірна України прилетіла до Мюнхена, де зіграє перший матч на Євро-2024

Збірна України з футболу прилетіла до німецького Мюнхена, в якому проведе свій перший матч на Євро-2024 проти Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Нагадаємо матч Румунія — Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Раніше стало відомо, хто буде головним арбітром цього поєдинку.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу

Відповідей більше, ніж питань. Яким буде склад збірної України в матчах Євро-2024
Сутичка з історією та питання стратегічної важливості. Головні інтриги виступу збірної України на Євро-2024
Арсенал зробив запит щодо можливого підписання Довбика
Яремчук: Треба сфокусуватися і менше говорити
Україна на Євро-2024: гайд

Останні новини