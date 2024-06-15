Збірна України прилетіла до Мюнхена, де зіграє перший матч на Євро-2024

Збірна України з футболу прилетіла до німецького Мюнхена, в якому проведе свій перший матч на Євро-2024 проти Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Нагадаємо матч Румунія — Україна відбудеться у понеділок, 17 червня, на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені. Початок — о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Раніше стало відомо, хто буде головним арбітром цього поєдинку.