Україна зіграє проти Грузії, Нідерланди приймуть Угорщину: розклад матчів Ліги націй

Сьогодні, 16 листопада, відбудеться дев'ять матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Збірна України проведе гру зі збірною Грузії. Матч пройде у місті Батумі. Старт – 19:00 за київським часом. Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла завдяки голу Михайла Мудрика. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

У Лізі А заплановано всього дві гри: Нідерланди приймуть Угорщину, а Німеччина – Боснію та Герцеговину.

Ліга націй сезону-2024/25

5 тур, 16 листопада

Ліга А, група 3

21:45 Німеччина – Боснія та Герцеговина

21:45 Нідерланди – Угорщина

Ліга В, група 1

19:00 Грузія – Україна

21:45 Албанія – Чехія

Ліга Б, група 4

19:00 Туреччина – Вельс

19:00 Чорногорія – Ісландія

Ліга С, група 1

16:00 Азербайджан – Естонія

21:45 Швеція – Словаччина

Ліга Д, група 2

19:00 Андорра – Молдова

Нагадаємо, у вчорашніх матчах дубль Роналду приніс перемогу Португалії над Польщею, а Шотландія дотисла Хорватію.