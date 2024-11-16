Україна зіграє проти Грузії, Нідерланди приймуть Угорщину: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні, 16 листопада, відбудеться дев'ять матчів п'ятого раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Збірна України проведе гру зі збірною Грузії. Матч пройде у місті Батумі. Старт – 19:00 за київським часом. Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла завдяки голу Михайла Мудрика. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
У Лізі А заплановано всього дві гри: Нідерланди приймуть Угорщину, а Німеччина – Боснію та Герцеговину.
Ліга А, група 3
21:45 Німеччина – Боснія та Герцеговина
21:45 Нідерланди – Угорщина
Ліга В, група 1
19:00 Грузія – Україна
21:45 Албанія – Чехія
Ліга Б, група 4
19:00 Туреччина – Вельс
19:00 Чорногорія – Ісландія
Ліга С, група 1
16:00 Азербайджан – Естонія
21:45 Швеція – Словаччина
Ліга Д, група 2
19:00 Андорра – Молдова
Нагадаємо, у вчорашніх матчах дубль Роналду приніс перемогу Португалії над Польщею, а Шотландія дотисла Хорватію.