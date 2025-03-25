Визначився склад молодіжної збірної України на матч з Польщею

Молодіжна збірна України в межах підготовки до фінального турніру Євро-2025 (U-21) зіграє товариський матч з командою Польщі.

Тренерський штаб визначився зі стартовим складо команди:

Україна: Єрмаков, Крупський, Салюк, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Яцик, Рубчинський, Велетень, Брагару, В'юнник

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом, трансляція доступна на YouTube-каналі УАФ.

Навчально-тренувальний збір у Туреччині команда Унаї Мельгоси розпочала 17 березня. Зокрема у першому матчі "синьо-жовті"зіграли внічию зі Словенією.

Збірна України U-21 готується до чемпіонату Європи-2025, на який вона успішно кваліфікувалася минулого року. Континентальна першість відбудеться у червні у Словаччині. Українська збірна на груповому етапі зіграє із Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).