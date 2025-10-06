Копмейнерс замінить Тімбера у збірній Нідерландів

Півзахисника Ювентуса Тена Копмейнерс довикликали у збірну Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Хавбек замінить у стані "помаранчевих" Квінтена Тімбера. Хавбек Феєноорда напередодні отримав травму.

У жовтні команда Рональда Кумана зіграє проти Мальти та Фінляндії (9 і 12 жовтня відповідно).

🔶 Teun Koopmeiners replaces Quinten Timber



Ronald Koeman has added Teun Koopmeiners to the squad that arrives in Zeist tomorrow. Quinten Timber has not recovered sufficiently from an injury to play in the upcoming two World Cup qualifiers.#NothingLikeOranje pic.twitter.com/8IGgKZXSyb — OnsOranje (@OnsOranje) October 5, 2025

Раніше повідомлялося, що форвард Корінтіанс Мемфіс Депай не зумів вчасно прибути на старт жовтневого збору національної команди Нідерландів через втрату паспорта.