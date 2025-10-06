Українська правда
Олександр Булава — 6 жовтня 2025, 22:38
Копмейнерс замінить Тімбера у збірній Нідерландів
Півзахисника Ювентуса Тена Копмейнерс довикликали у збірну Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Хавбек замінить у стані "помаранчевих" Квінтена Тімбера. Хавбек Феєноорда напередодні отримав травму.

У жовтні команда Рональда Кумана зіграє проти Мальти та Фінляндії (9 і 12 жовтня відповідно).

Раніше повідомлялося, що форвард Корінтіанс Мемфіс Депай не зумів вчасно прибути на старт жовтневого збору національної команди Нідерландів через втрату паспорта.

