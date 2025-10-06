Копмейнерс замінить Тімбера у збірній Нідерландів
OnsOranje
Півзахисника Ювентуса Тена Копмейнерс довикликали у збірну Нідерландів.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Хавбек замінить у стані "помаранчевих" Квінтена Тімбера. Хавбек Феєноорда напередодні отримав травму.
У жовтні команда Рональда Кумана зіграє проти Мальти та Фінляндії (9 і 12 жовтня відповідно).
Раніше повідомлялося, що форвард Корінтіанс Мемфіс Депай не зумів вчасно прибути на старт жовтневого збору національної команди Нідерландів через втрату паспорта.