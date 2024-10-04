Зіграє проти України: збірна Чехії оголосила заявку на жовтневі матчі Ліги націй
Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек визначився із заявкою на жовтневі матчі Ліги націй проти України та Албанії.
Про це повідомляє Футбольна асоціація Чехії.
Збірна Чехії з футболу вийде на жовтневі матчі Ліги націй з двома новачками в складі. Тренер Іван Гашек вперше запросив до національної збірної воротарів Мартіна Єдлічку та Антоніна Кінскі.
Зазначимо, що матч проти Албанії відбудеться 11 жовтня, а вже через три дні чехи зіграють проти України.
Найдосвідченішим гравцем у складі залишається капітан Томаш Соучек, який провів уже 74 міжнародні матчі. За ними йдуть Володимир Цоуфал (47), Алекс Краль (41) і Адам Гложек (36).
Нагадаємо, у стартових матчах Ліги націй чехи грали проти Грузії та України. Спочатку вони розгромно поступилися грузинам (1:4), а у другому поєдинку перемогли "синьо-жовтих".
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у матчах Ліги націй проти Чехії та Грузії.