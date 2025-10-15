Українська правда
Збірна Англії стала першим представником Європи, що кваліфікувався на ЧС-2026

Станіслав Лисак — 15 жовтня 2025, 00:12
Збірна Англії стала першим представником Європи, що кваліфікувався на ЧС-2026
Збірна Англії з футболу стала першою командою з Європи, що гарантувала вихід на чемпіонат світу-2026.

Підопічні Томаса Тухеля розгромили Латвію та здобули шосту перемогу в шести матчах відбіркового етапу на мундіаль.

"Три леви" відірвалися від найближчого переслідувача, Албанії, на 7 залікових пунктів напередодні останніх матчів кваліфікації, що гарантувало їм дострокове перше місце в групі K, де також виступають Сербія, Латвія та Андорра.

Саме Албанія та Сербія поборються між собою за місце в плейоф, яке дістанеться колективу, що посяде друге місце в групі. Наразі команди розділяє один заліковий пункт.

Напередодні на чемпіонат світу кваліфікувалися Катар, Саудівська Аравія, ПАР, Сенегал та Кот'дІвуар.

